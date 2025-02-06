Trump'tan Netanyahu'yu hedef alan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararnamesi

Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve İsrail gibi müttefiklerini hedef alan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım uygulanmasını öngören bir kararname imzalayacağını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım uygulayacağı iddia edildi.

UCM'YE YAPTIRIM İDDİASI

Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın ABD ve İsrail gibi müttefiklerini hedef alan UCM'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir kararname imzalayacağını ifade etti.

Yetkili, kararnamenin ABD vatandaşları ya da ABD müttefiklerine yönelik UCM soruşturmalarına yardımcı olan bireylere ve aile üyelerine mali yaptırımlar ve vize kısıtlamaları uygulanmasına izin vereceğini açıkladı.

NETANYAHU HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERMİŞTİ

UCM, 21 Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. Netanyahu ve Gallat'ın UCM'ye taraf bir ülkeye seyahat etmeleri durumunda o ülke makamları tarafından tutuklanarak UCM'ye teslim edilmesi gerekiyor.