Trump'tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirve dünya kamuoyu tarafından adım adım takip edildi.

Beyaz Saray'da gerçekleşen ve 2 saat 20 dakika süren zirvede Gazze'de ateşkes ve F-35 savaş uçağı alımı gibi kritik konular masaya yatırıldı.

ANLAŞMA ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Görüşmede ABD ile Türkiye arasında başta enerji alanında olmak üzere çeşitli anlaşmalara da imza atılırken o esnada dikkat çeken bir görüntü servis edildi.

"HEPSİNİ TANIYORUM"

ABD Başkanı Trump, Türkiye ile anlaşmalar imzalanmadan önce Türk heyetine dönerek "Zaten hepsini tanıyorum, herkesten daha iyi tanıyorum. Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı" dedi.