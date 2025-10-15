Trump, Hayatını Kaybeden Aktivist Kirk'e Gıyaben Madalya Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e gıyaben 'Başkanlık Özgürlük Madalyası' verdi.

ABD'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Charlie Kirk için Beyaz Saray'da bir tören düzenlendi. ABD Başkanı Donald Trump, Kirk'ün eşi Erika Kirk'e, eşinin 32'nci doğum gününe denk gelen törende 'Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı takdim etti. İsrail ve Mısır ziyaretinden erken döndüğünü söyleyen Trump, "Erika'yı arayıp 'Acaba töreni cumaya alabilir miyiz?' diye sormaya cesaret edemedim. Çünkü bugün Charlie'nin doğum günü olduğunu duydum. Özgürlük için korkusuzca mücadele eden, yeni nesli eşi benzeri görülmemiş şekilde harekete geçiren, inancı derin bir Amerikan yurtseverini onurlandırmak için buradayız. O, hakikat ve özgürlük uğruna bir şehitti" ifadelerini kullandı.

Erika Kirk ise Trump'a teşekkür ederek, "Ona hayatındaki en anlamlı doğum günü hediyesini verdiniz" dedi.