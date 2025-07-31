Trump'tan Kanada'ya Ticaret Uyarısı: Filistin Tanıma Kararı Zorlaştırabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın eylülde Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklamasının, bu ülkeyle ticaret anlaşmasına varmayı zorlaştıracağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada'nın Filistin'i tanıyacağını açıklamasını değerlendirdi. Trump, "Bu, onlarla ticaret anlaşmasına varmamızı çok zorlaştıracak" ifadesini kullandı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i 'devlet olarak tanıyacaklarını' duyurdu.