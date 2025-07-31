Trump'tan Kanada'ya Ticaret Uyarısı: Filistin Tanıma Kararı Zorlaştırabilir

Trump'tan Kanada'ya Ticaret Uyarısı: Filistin Tanıma Kararı Zorlaştırabilir
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklamasının, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasını zorlaştıracağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın eylülde Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklamasının, bu ülkeyle ticaret anlaşmasına varmayı zorlaştıracağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada'nın Filistin'i tanıyacağını açıklamasını değerlendirdi. Trump, "Bu, onlarla ticaret anlaşmasına varmamızı çok zorlaştıracak" ifadesini kullandı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i 'devlet olarak tanıyacaklarını' duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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