ABD Başkanı Trump: "(İran'a saldırılar) Henüz büyük dalga gelmedi. Asıl büyük olan çok yakında geliyor"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun İran'ı "fena halde hırpaladığını" söyleyerek, "Henüz büyük dalga gelmedi. Asıl büyük olan çok yakında geliyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ve Orta Doğu'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Telefon üzerinden ABD basınına yaptığı açıklamalarda Trump, "Onları fena halde hırpalıyoruz. Çok iyi gittiğini düşünüyorum. Son derece şiddetli. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz ve bundan istifade ediyoruz" dedi.

Çatışmanın beklenen süresi ve İran'ın bölge ülkelerine yönelik misillemelerinin oluşturduğu şaşkınlığa kadar birçok meseleye değindiği açıklamalarında Trump, "Çok uzun sürmesini istemiyorum. Her zaman için bunun dört hafta olacağını düşünmüştüm. Programın biraz önündeyiz" dedi.

Trump, ABD'nin İran'a askeri saldırılar haricinde İran halkının ülkenin kontrolünü rejimden almasına yardımcı olmak için bir şey yapıp yapmadığı sorusuna "Evet" cevabını verdi. Trump, "Evet, gerçekten yapıyoruz. Ancak şu anda herkesin evde kalmasını istiyoruz. Dışarısı güvenli değil" dedi.

Durumun daha da güvensiz hale geleceği uyarısında bulunan Trump, "Onlara henüz sert bir şekilde vurmaya başlamadık bile. Henüz büyük dalga gelmedi. Asıl büyük olan çok yakında geliyor" dedi.

"Bu duruma şaşırdık"

İran'la savaşta şu ana kadar en büyük sürprizin İran'ın bölgedeki Arap ülkelerine saldırıları olduğunu söyleyen Trump, "Bu duruma şaşırdık. Bu ülkelere 'Bu işi biz hallederiz' dedik fakat şimdi savaşmak istiyorlar. Üstelik agresif bir şekilde savaşıyorlar. Bu işe çok az dahil olacaklardı fakat şimdi dahil olma konusunda ısrar ediyorlar" dedi.

İran'ın bir otel ve bir apartman dairesi gibi hedefleri vurmasının bölge ülkelerini öfkelendirdiğini söyleyen Trump, "Bizi severler ama izlemekle yetiniyorlardı. İşin içine girmeleri için bir neden yoktu" dedi.

Trump, İran'ın nükleer tehdidinin bölgede uzun süredir büyük bir sorun olduğunu da ifade ederek, "Anlaşılması gereken şey, yıllarca bu karanlık bulutun altında yaşamış olmaları. Bu şekilde asla barış olamazdı" dedi.

"Kimi seçeceklerini de bilmiyoruz"

Trump, İran'ı kimin yöneteceği sorusuna ise, "Liderliğin kim olduğunu bilmiyoruz. Kimi seçeceklerini de bilmiyoruz. Belki şansları iyi gider de ne yaptığını bilen birini bulurlar" şeklinde cevap verdi.

İran'a yönelik ilk saldırılarda İran'ın lider kadrosunu kaybettiğini sözlerine ekleyen Trump, "Şu anda kendilerini kimin yönettiğini onlar bile bilmiyor. 49 İranlı lideri saf dışı bıraktık" dedi.

Trump, İranlı liderlerin aynı yerde toplanarak kibirli hareket ettiklerini ve yerlerinin tespit edilemez olduğuna inandıklarını söyledi.

"Anlaşma yapamadık"

Ekibinin İranlı yetkililerle müzakere yürütmeye çalıştığını ancak "anlaşma yapamadıklarını" da söyleyen Trump, İranlıların uranyum zenginleştirmeyi sona erdirmeyi kabul etmediklerini kaydetti. İran'la başa çıkmanın yolunun güç kullanmaktan geçtiğini de söyleyen Trump, "Bu şekilde anlaşmalarla uğraşmanıza gerek yok" dedi.

Ekibinden İran ve İran'a bağlı milislerin ABD ve müttefiklerine yönelik saldırıların bir listesini talep ettiğini belirten Trump, "Son 47 yıl boyunca yaptıkları tüm saldırıları bana sunmalarını istedim. Hepsini anlatsam bitiremezdim" dedi.

"İsrail var olmayabilirdi"

İran'ın Orta Doğu'daki politikalarının baş mimarı olarak bilinen Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de öldürülmesine gönderme yapan Trump, "Geçen sefer Süleymani'yi etkisiz hale getirmiştik" ifadelerini kullandı. Süleymani'ye yönelik saldırıyı "büyük bir hamle" olarak tanımlayan Trump, "Eğer bu gerçekleşmeseydi, bugün İsrail olmayabilirdi. İsrail var olmayabilirdi" dedi.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında yapılan Gece Yarısı Çekici Operasyonu'nda İran'ın nükleer tesislerinin hedef alınmasına da değinen Trump, "Nükleer silah elde etmelerine bir ay kalmıştı" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı