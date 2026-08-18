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Trump Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı gösterdi

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu TruthSocial’da Hürmüz Boğazı’nı "ABD toprağı" olarak gösteren paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu TruthSocial'da Hürmüz Boğazı'nı "ABD toprağı" olarak gösteren paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu TruthSocial'da yaptığı son paylaşımla bir kez daha dikkatleri çekti. Dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına engel olması durumunda Umman'ı bombalamakla tehdit eden Trump, bugün ise Hürmüz Boğazı'nı "ABD toprağı" olarak gösteren paylaşım yaptı. Daha önce yaptığı " Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceği" yönündeki açıklamasını destekler nitelikte bir paylaşım yapan Trump'ın paylaşımında Hürmüz Boğazı'nı gösteren bir harita yer aldı. Haritanın üzerinde ise "Yeni ABD Toprağı" ifadesi yer aldı.

Garibabadi'den yanıt

Trump'ın paylaşımına İran tarafından karşılık ise İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'den geldi. Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Trump'ın Basra Körfezi'ni doğru şekilde yazması gibi, yakında Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı ya düzelecek ya da bu hayalperest kişinin yanılgısını biz düzelteceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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