Trump: (Suriye'de öldürülen ABD askerleri) 'Bu saldırıya çok ciddi bir yanıt verilecek'
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin Tedmur bölgesinde 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Trump, saldırıya çok ciddi bir yanıt verileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin, "Bu, terör örgütü DEAŞ'ın ABD'ye ve Suriye'ye yönelik bir saldırısıydı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara bu saldırı yüzünden son derece öfkeli ve rahatsız olmuş bir halde. Buna çok ciddi bir yanıt verilecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybetmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 asker ve 1 sivil tercüman olmak üzere 3 ABD'li vatanseverin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aynı şekilde, şu anda durumunun iyi olduğu teyit edilen 3 yaralı askerin de iyileşmesi için dua ediyoruz. Bu, terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye'nin çok tehlikeli, hükümetin tam olarak kontrolü altında olmayan bir bölgesinde, ABD'ye ve Suriye'ye yönelik bir saldırısıydı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara bu saldırı yüzünden son derece öfkeli ve rahatsız olmuş bir halde. Buna çok ciddi bir yanıt verilecek" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca Maryland eyaletinde gerçekleştirilecek bir Amerikan futbolu maçına katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını cevapladı. Trump, gazetecilerin "DEAŞ'a bir karşılık verilecek mi" sorusuna kısa bir şekilde "Evet" cevabını verdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı: "Uyarımız dikkate alınmamıştı"

Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada da saldırının terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişi tarafından Tedmur kırsalında bir karargahın girişinde, uluslararası koalisyon ve Suriye İç Güvenlik komuta kademesinin ortak saha incelemesi yaptığı sırada gerçekleştirildiği teyit edilmişti. Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin al-Baba, bölgedeki ortak güçlere DEAŞ kaynaklı bir sızma ve saldırı girişimi olabileceği yönünde önceden uyarılarda bulunulduğu, ancak söz konusu uyarılara rağmen önlem alınmadığını belirtmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
