ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında bir basın mensubunun İsrail'in kendisini İran'a saldırmaya zorlayıp zorlamadığına ilişkin soruya, "Hayır. Onları ben zorlamış olabilirim.
ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in İran'a saldırması konusunda kendi görüşlerini paylaştı ve bu durumu esprili bir dille değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında bir basın mensubunun İsrail'in kendisini İran'a saldırmaya zorlayıp zorlamadığına ilişkin soruya, "Hayır. Onları ben zorlamış olabilirim. Bu manyakların önce saldıracak olması benim görüşümdü" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı