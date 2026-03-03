ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında bir basın mensubunun İsrail'in kendisini İran'a saldırmaya zorlayıp zorlamadığına ilişkin soruya, "Hayır. Onları ben zorlamış olabilirim. Bu manyakların önce saldıracak olması benim görüşümdü" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı