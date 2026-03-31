ABD Başkanı Donald Trump, " İran'a yönelik operasyona katılmayı reddeden Birleşik Krallık gibi Hürmüz Boğazı yüzünden jet yakıtı alamayan tüm ülkelere bir önerim var: Birincisi, ABD'den satın alın, bizde bol miktarda var. İkincisi, biraz cesaret toplayın, boğaza gidin ve gidip kendiniz alın" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı