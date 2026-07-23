Trump: Nükleer Anlaşma İçin Suudi Arabistan İsrail'i Tanımalı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki nükleer anlaşmanın, Suudi Arabistan'ın İsrail'in tanınmasını içeren İbrahim Anlaşmalarına katılmasına bağlı olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Suudi Arabistan ile imzalanan ve "123 Anlaşması" olarak bilinen barışçıl nükleer iş birliği anlaşmasına değindi. Trump paylaşımında nükleer anlaşmanın, Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanımasına bağlı olduğunu belirtti. Trump, "ABD Enerji Bakanlığı ile Suudi Arabistan arasında imzalanan ve yalnızca İran ile BAE'nin (ve diğer ülkelerin) halihazırda sahip olduğu türden askeri olmayan kullanımları kapsayan Sivil Nükleer Anlaşma (Uranyum zenginleştirilmesi söz konusu olmayacak) onaylanacak. Ancak bu anlaşma, Suudi Arabistan'ın son derece saygın ve başarılı İbrahim Anlaşmaları'na katılması şartına bağlıdır. ABD, sivil (zenginleştirilmemiş) nükleer tesislere karşı değildir" ifadelerini kullandı.

Anlaşma, İsrail'in tanınmasını içeriyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, 2020 yılında İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini içeren "İbrahim Anlaşmalarını" (Abraham Accords) imzalamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı