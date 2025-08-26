Trump, Savunma Bakanlığı'nın Adını 'Savaş Bakanlığı' Olarak Değiştirmeyi Düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, "Biz ona Savunma Bakanlığı diyoruz ama muhtemelen adını değiştireceğiz. Sanırım yakında bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı zamanında Savaş Bakanlığı olarak adlandırılıyordu. Bana göre gerçekte de öyle. İçimden bir his, bu bakanlığın adını değiştireceğimizi söylüyor" dedi.