Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Barış Anlaşması Çağrısı Yaptı
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için barış anlaşması gerektiğini vurguladı. Alaska'daki zirvenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaşı sona erdirmenin en iyi yolunun yalnızca bir ateşkes anlaşması değil, doğrudan bir barış anlaşması olduğunu kararlaştırdık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da gerçekleştirdikleri zirveye ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, "Alaska'da harika ve çok başarılı bir gün geçirdik. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığım görüşme çok iyi geçti. Aynı şekilde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupa'daki çeşitli liderlerle, NATO Genel Sekreteri de dahil olmak üzere, geç saatlerde yaptığım telefon görüşmeleri de verimli geçti" ifadelerini kullandı.

Ateşkeslerin çoğu zaman uzun süreli olmadığını vurgulayan Trump, "Hepimiz, Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaşı sona erdirmenin en iyi yolunun yalnızca bir ateşkes anlaşması değil, doğrudan bir barış anlaşması olduğunu kararlaştırdık" dedi.

Trump, "Başkan Zelenskiy, pazartesi öğleden sonra Washington'daki Oval Ofis'e gelecek. Eğer her şey yolunda giderse, ardından Başkan Putin ile bir görüşme planlayacağız. Bu süreç potansiyel olarak milyonlarca insanın hayatını kurtarabilir" ifadelerini kullandı.

