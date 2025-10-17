Haberler

Trump, Putin ile Görüşme Tarihini Açıkladı

Trump, Putin ile Görüşme Tarihini Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmenin iki hafta içinde olabileceğini açıkladı. Trump, görüşmenin içeriği hakkında da bilgiler verdi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümü için umutlu olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapacağımız görüşme 2 hafta içinde olabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te ilaç fiyatlarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin çok faydalı geçtiğini belirtti. ABD heyetine Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun başkanlık edeceği görüşmenin gelecek hafta yapılacağını söyleyen Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ne zaman görüşeceği sorusunu, "Yaklaşık iki hafta içinde diyebilirim. Yarın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğim ve kararımızı vereceğiz" diye yanıtladı.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nı daha kolay şekilde çözebileceğini düşündüğünü vurgulayan Trump, bugüne kadar savaşı durdurmayı başaramadığı için hayal kırıklığı yaşadığını aktardı. Trump, "Bunun çok hızlı olacağını düşündüm ve öyle de başladı. Toplamda sekiz savaşı bitirdim, bu sayı yediydi ve şimdi sekiz yaptık, bu sayıyı dokuza çıkaracağız" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın Gazze'deki bazı çetelere yönelik düzenlediğini iddia ettiği saldırılara ilişkin de değerlendirmede bulundu. Trump açıklamasında, "Orada olan biteni izliyorum, neler olacağını göreceğiz. Durum sakinleşti. Burası çok zor bir bölge. Hamas'ın taahhüdünü biliyoruz ve bu taahhüdü yerine getireceklerini varsayıyorum. Umarım öyle olur. Bugün bazı cesetleri geri getirdiler ama aynı zamanda gerektiği gibi davranacaklarını da söylediler. Öyle davranıp davranmayacaklarını göreceğiz, gerektiği şekilde davranırlarsa sorun yok, davranmazlarsa biz hallederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
Arda Güler'e servet değerinde hediye elektrikli araba

Arda'nın yeni oyuncağı! Hediye edilen arabanın değeri dudak uçuklattı
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak

Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Fener'den giden gidene! Sadettin Saran 4 isme daha 'Güle güle' dedi

4 isme daha "Güle güle" dedi
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Ünlü oyuncu anne oldu! Kızına verdiği isim çok konuşulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.