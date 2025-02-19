Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Beklenen kar yağışı başladı

Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
AK Parti büyük kongre için 3 partiye davetiye göndermedi

Erdoğan'dan 3 partiye veto! Kongre için davetiye gönderilmedi
Zelenski: Masada önce Rusya-Ukrayna olmalı sonra ABD

Bir lideri küplere bindiren fotoğraf: O masada biz olmalıydık

Trump, Putin ile Görüşme İhtimalini Değerlendirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu ay içinde bir görüşme yapabileceğini söyledi ve Ukrayna ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu ay içinde görüşebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirmesi beklenen görüşmenin bu ay içinde yapılabileceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD ile Rusya arasında Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelere Ukrayna'nın dahil edilmemesine tepki vermesine ilişkin konuşan Trump, "Burada bir koltukları olmadığı için üzgün olduklarını duyuyorum, aslında 3 yıldır ve bundan çok daha önce bir koltukları vardı. Bu çok kolay bir şekilde halledilebilirdi. Asla bu savaşa başlamamalıydın. Bir anlaşma yapabilirdin. Ben, Ukrayna için bir anlaşma yapabilirdim. Bu onlara neredeyse tüm topraklarını, her şeyi verirdi ve hiçbir insan öldürülmezdi, hiçbir şehir yıkılmazdı" dedi.

Trump Riyad'daki toplantıdan sonra savaşı bitirme konusunda "çok daha emin" olduğunu ifade ederek, "Rusya bir şeyler yapmak istiyor. Vahşi barbarlığı durdurmak istiyor" şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Ukrayna'daki savaşı görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti. Rubio görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında, Trump-Putin zirvesi için henüz bir tarih belirlemediğini ifade etmişti. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
img

Erdoğan'dan 3 partiye veto! Kongre için davetiye gönderilmedi
img

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
Galatasaray'a yıldız futbolcusundan derbi öncesi kötü haber

Yıldız futbolcunun derbiye yetişme şansı kalmadı
Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı

Hadise'nin konserinde korku dolu anlar
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı

Virüslü domates tehlikesi: Salgının önüne geçilemiyor
Trump'tan 'Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?' sorusuna zehir zemberek yanıt

Dünyanın merak ettiği soruya Trump'tan zehir zemberek yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.