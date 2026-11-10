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Trump, Nvidia CEO'su Huang'a yönelik casusluk iddiasını FBI'ın araştırdığını söyledi

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Trump, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın casusluk yaptığından şüphelenilen Alice Huang ile yakın ilişkisi olduğu iddialarına ilişkin FBI'ın soruşturma yürüttüğünü söyledi. Huang ile konuştuğunu belirten Trump, onun söz konusu kişinin casus olduğunu bilmediğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji şirketi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna yönelik iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "FBI'ın konuyu araştırdığını biliyorum. Bunu araştıracağız. FBI'ın da başka bir şey kapsamında konuyu incelediğini biliyorum ve onun bu durumdan iyi bir şekilde çıkacağını düşünüyorum" dedi.

ABD'li teknoloji devi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna yönelik iddialar gündemdeki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "FBI'ın konuyu araştırdığını biliyorum. Bunu araştıracağız. FBI'ın da başka bir şey kapsamında konuyu incelediğini biliyorum ve onun bu durumdan iyi bir şekilde çıkacağını düşünüyorum" dedi.

Jensen Huang ile konuştuğunu belirten Trump, "Sadece iyi hissedip hissetmediğini, nasıl olduğunu görmek istedim ve ona bu konuyu sordum. O da söz konusu kişinin bir casus olduğuna dair kesinlikle hiçbir fikri olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Huang'ın "onurlu bir adam" olduğunu ve "bu süreci sorunsuz atlatacağını" söyledi. Donald Trump, "Umarım herhangi bir sorun yoktur, onun büyük acı çektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Alice Huang iddiası

New York Times'ın geçtiğimiz ay yayımladığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'a geçen yıl Alice Huang'ın Çin adına casusluk yaptığına ilişkin istihbarat bilgileri sunulmuştu. Gazetenin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD istihbarat kurumlarının Alice Huang'ı izlediği ve onun Çin hükümeti adına hareket ettiği sonucuna vardığı belirtilmişti. Haberde, gözetleme faaliyetleri sırasında Alice Huang ile bir ABD vatandaşı arasındaki iletişimin tespit edildiği, söz konusu kişinin daha sonra "kimlik açığa çıkarma" olarak bilinen bir süreçle Jensen Huang olduğunun belirlendiği aktarılmıştı. Huang Le olarak da bilinen Alice Huang'ın Pekin'e hangi bilgileri aktardığı, bu bilgilerin ne kadar değerli olduğu ve istihbarat toplamaya ne zaman başladığı ise henüz netlik kazanmadı.

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın, gelecek hafta Kongre'deki birkaç komitenin ortaklaşa düzenleyeceği kapalı oturumda bilgilendirme yapması istenmişti. Ancak Huang'ın toplantıya katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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