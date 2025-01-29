Üye Girişi
Haberler
Trump, ABD askerlerini Suriye'den çekecek

Trump, Suriye ile ilgili kararını verdi
Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak

Yangın faciasıyla ilgili TBMM'den kritik karar
Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu

Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu

Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etti

Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'a görüşmeye davet etti. Netanyahu bu davetle Trump'ın ikinci döneminde Beyaz Saray'a davet edilen ilk yabancı lider oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi resmen devralmasının ardından Beyaz Saray'a davet ettiği ilk yabancı lider belli oldu.

İLK KONUK NETANYAHU

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 4 Şubat'ta görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun Trump'ın 2'nci görev döneminde Beyaz Saray'a davet edilen ilk yabancı lider olduğu vurgulandı. İsrail basını, ikilinin Gazze ve Lübnan'da ateşkes dahil karşılıklı işbirliğini ele almasının beklendiğini duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu
img

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
img

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSpartacüs MartinLuther:

Ortadoğuyu çok güzel silkeleyecekeler anlaşılan umarım bize dokunmazlar.Gerçi Suriye olayı ile bataklığa çektiler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

İcra memurları, başkanın makam odasını böyle boşalttı
Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'e karşı sergilediği davranışlar gündem oldu

Galaya damga vurdu! Hülya Avşar yine yaptı yapacağını
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu

Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.