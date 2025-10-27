Haberler

Trump, Japonya'da İmparator Naruhito ile Görüşecek

Trump, Japonya'da İmparator Naruhito ile Görüşecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun ikinci ayağı olan Japonya'ya vardı. Tokyo'da İmparator Naruhito ile bir araya gelecek. Ayrıca, Japonya Başbakanı Takaichi ile görüşecek ve Yokosuka Askeri Üssü'nü ziyaret edecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun ikinci ayağı olan Japonya'ya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya'daki diplomatik temaslarını tamamladıktan sonra, Asya turunun ikinci ayağı olan Japonya'ya geldi. Trump'ı taşıyan ABD Başkanlık uçağı Air Force One, yerel saat ile 17.00 sıralarında Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na indi. Burada kendisini bekleyen helikopterle havalimanından ayrılan Trump'ın bu akşam Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya geleceği açıklandı. Yarın Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile görüşecek olan Trump'ın, ayrıca Tokyo yakınlarındaki ABD'ye ait Yokosuka Askeri Üssü'nü ziyaret etmesi, ABD'ye ait bir uçak gemisinde konuşma yapması ve ardından Tokyo'da iş dünyası liderleriyle akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Söz konusu ziyaret, Trump'ın 2'nci görev döneminde Japonya'ya yaptığı ilk ziyaret olması ve yeni Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin göreve başlamasının hemen ardından gerçekleşmesi nedeniyle önem taşıyor. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
DEM Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası ilk açıklama

DEM Parti'den terör örgütü PKK'nın tarihi kararı sonrası ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

MHP, yabancı dijital medya platformları için harekete geçti
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.