Trump: İran Nükleer Silaha Sahip Olursa Barış Olmaz

ABD Başkanı Donald Trump, The Atlantic dergisine verdiği röportajda, "Barış isteyenler varsa, İran nükleer silaha sahip olduğu sürece barış olmaz" dedi.

İsrail, İran'a saldırılarını sürdürürken, ABD'nin bu saldırılara dahil olup olmayacağı merak konusu haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump, The Atlantic dergisine verdiği röportajda, "Barış isteyenler varsa, İran nükleer silaha sahip olduğu sürece barış olmaz. O yüzden, İran'ın nükleer silaha sahip olması konusunda bir şey yapılmasını istemeyen o güzel insanlara sesleniyorum: Bu barış değildir" dedi.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasının engellenmesinin ABD'nin hayati çıkarı olduğunu vurgulayan Trump, "İran nükleer bomba sahibi olamaz, bu çok basit. İsrail için olsun ya da olmasın, İran'ın nükleer bomba sahibi olmasına izin verilemez" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Gazze Şeridi'ndeki duruma da değinen Trump, "Gazze teslim olmak üzere ya da teslim olmaya çok yakın. Esirlerin çoğunu geri aldık" şeklinde konuştu.

İsrail medyasından Fordo nükleer tesisi iddiası

İsrail medyasına göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya, İran'daki yer altı Fordo nükleer tesisini vurmayı düşünebileceğini söyledi. İsrailli gazeteci Barak Ravid'in aktardığına göre, Trump bu mesajı Netanyahu'ya son haftalarda yaptığı birkaç telefon görüşmesi sırasında iletti. Ravid, İsrailli yetkililere dayandırdığı açıklamasında, Fordo tesisinin İsrail'in askeri kapasitesini aşabileceğini ve dış yardımlar olmadan imha edilmesinin mümkün olmayabileceğini belirtti. - TEL AVİV