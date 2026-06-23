ABD Başkanı Donald Trump: "İran, yalan beyanlara, ayrıca ABD'nin zaferini olabildiğince küçük ve önemsiz göstermek için yapılan sahte haberlere rağmen gelecekte (sonsuza dek) en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak rıza göstermiştir."
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yalan beyanlar ve sahte haberlere rağmen gelecekte en üst düzey nükleer denetimlere tamamen rıza gösterdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump: " İran, yalan beyanlara, ayrıca ABD'nin zaferini olabildiğince küçük ve önemsiz göstermek için yapılan sahte haberlere rağmen gelecekte (sonsuza dek) en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak rıza göstermiştir." - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı