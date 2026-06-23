ABD Başkanı Donald Trump: " İran, yalan beyanlara, ayrıca ABD'nin zaferini olabildiğince küçük ve önemsiz göstermek için yapılan sahte haberlere rağmen gelecekte (sonsuza dek) en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak rıza göstermiştir." - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı