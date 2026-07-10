Trump: 'İran müzakerelere devam edilmesini istedi, ateşkesin sona erdiğini bildirdik'

ABD Başkanı Donald Trump, "İran müzakerelere devam edilmesini istedi. Biz de bunu kabul ettik ancak ABD onlara kesin bir dille ateşkesin sona erdiğini bildirdi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran müzakerelere devam edilmesini istedi. Biz de bunu kabul ettik ancak, ABD onlara kesin bir dille ateşkesin sona erdiğini bildirdi" dedi.

Bu gelişme, Katar'dan bir heyetin iki ülke arasındaki gerginliği azaltmak ve daha kapsamlı müzakereler için zemin hazırlamak amacıyla İranlı yetkililerle görüşme gerçekleştirmesinin ardından geldi. İngiltere merkezli Reuters haber ajansına konuşan adı açıklanmayan bir kaynak, görüşmelerin ABD ile koordineli olarak yürütüldüğünü belirtmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı