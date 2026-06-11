Trump: "Tercihim her zaman Hark Adası'nı almak olurdu"

Abd Başkanı Donald Trump Fox News'e telefonla bağlanarak verdiği röportajda, İran'ın petrol altyapısının merkezi olan Hark Adası'nı ele geçirmek istediğini belirterek, " İran'la görüşüyoruz ve her şey devam ediyor, ama biliyorsunuz benim tercihim her zaman Hark Adası'nı almak olurdu" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump Fox News'e İran savaşına ilişkin açıklamalar yaptı. ABD merkezli haber kanalına telefonla bağlanan Trump, ABD'nin İran'a yeniden saldıracağını ve saldırıların yoğunlaştırılacağını söyledi. Trump, "Bu gece daha fazla bombardıman olacak. Daha büyük olacak. Daha büyük, daha güçlü" ifadelerini kullandı.

İran savaşına ilişkin medya haberlerinden ve İran'ın uzlaşmaz tutumundan duyduğu hayal kırıklığını dile getiren ABD Başkanı, "Bu işin tamamı çılgınlık. Aslında teslim olmuş durumdalar. Sadece henüz bunun farkında değiller" dedi.

"Benim tercihim her zaman Hark Adası'nı almak oldu"

İran'ın petrol altyapısının merkezi olan Hark Adası'nı ele geçirmek istediğini vurgulayan Donald Trump, "İran'la görüşüyoruz ve her şey devam ediyor, ama biliyorsunuz benim tercihim her zaman Hark Adası'nı almak olurdu. Amerika'nın buna dayanacak gücü olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı"

ABD Başkanı Donald Trump röportajında Washington'un İran halkını hükümetlerine karşı silahlandırmak amacıyla Kürtlere silah gönderdiğini, ancak Kürt yetkililer ve muhalif grupların silahları kendilerine sakladıklarını öne sürdü. Trump, "Aslında onlara silah gönderdik ve dürüst olmak gerekirse Kürtler bizi çok hayal kırıklığına uğrattı. Kürtler bizi yarı yolda bıraktı. Bence silahları kendileri için tuttular. Bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum. Ama bunu hatırlayacağım, Kürtler. Bunu hatırlayacağım" ifadelerini kullandı.

"İran topraklarını ele geçirme süreci biraz daha uzun bir süreç"

İran topraklarını ele geçirme sürecinin "biraz daha uzun bir süreç" olacağını söyleyen Donald Trump, "ABD'nin bu kadar uzun zamanı olduğundan emin değilim. Bu biraz daha uzun bir süreç. Eğer yapmak istersem sonucu garanti. Ama ülkenin buna istek duyduğundan emin değilim" diye konuştu. Trump, kara birliklerini kullanmak istemediğini belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı