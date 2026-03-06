ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile şartsız teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacak. Sonrasında büyük ve kabul edilebilir bir liderin seçilmesinin ardından biz ve birçok harika müttefikimiz, İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek için yorulmadan çalışacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarda muhtemel müzakere beklentilerine ilişkin açıklama yaptı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran ile şartsız teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacak. Sonrasında büyük ve kabul edilebilir bir veya daha fazla liderin seçilmesinin ardından biz ve birçok harika müttefik ile ortağımız, İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek, onu ekonomik olarak daha büyük, daha iyi ve her zamankinden daha güçlü hale getirmek için yorulmadan çalışacağız. İran'ın harika bir geleceği olacak" dedi.

Trump açıklamasında ayrıca seçim kampanyalarında ve görevi sırasında sıklıkla kullandığı "Amerika'yı yeniden büyük yap" (MAGA) sloganına gönderme yaparak, "İran'ı yeniden büyük yap" (MIGA) ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı