Haberler

Trump: "İran ile şartsız teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacak"

Trump: 'İran ile şartsız teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacak'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile şartsız teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacağını ve ülkenin geleceğini yeniden inşa etmek için çalışacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile şartsız teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacak. Sonrasında büyük ve kabul edilebilir bir liderin seçilmesinin ardından biz ve birçok harika müttefikimiz, İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek için yorulmadan çalışacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarda muhtemel müzakere beklentilerine ilişkin açıklama yaptı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran ile şartsız teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacak. Sonrasında büyük ve kabul edilebilir bir veya daha fazla liderin seçilmesinin ardından biz ve birçok harika müttefik ile ortağımız, İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek, onu ekonomik olarak daha büyük, daha iyi ve her zamankinden daha güçlü hale getirmek için yorulmadan çalışacağız. İran'ın harika bir geleceği olacak" dedi.

Trump açıklamasında ayrıca seçim kampanyalarında ve görevi sırasında sıklıkla kullandığı "Amerika'yı yeniden büyük yap" (MAGA) sloganına gönderme yaparak, "İran'ı yeniden büyük yap" (MIGA) ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet

Trump, vahşetin sona ermesi için şartını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis oynayan Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanına büyük şok

Galatasaray ve Fenerbahçe'den birer isme büyük şok
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı

Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda

Ne yapıyorsunuz Osman Bey?
Bahis oynayan Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanına büyük şok

Galatasaray ve Fenerbahçe'den birer isme büyük şok
'Savaştan korktu kaçtı' denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme

"Savaştan korktu kaçtı" denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme
Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini

Derbi hakkında o da tahminini yaptı