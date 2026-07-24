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Trump: "(İran) Çin ve Rusya bu savaşa dahil olmuyor, olurlarsa bu onlar için çok kötü olurdu"

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Rusya’nın İran’daki savaşa dahil olup olmadığına ilişkin açıklamasında, "Bana göre İran konusunda sıkça adı geçen iki büyük ülke bu savaşa dahil olmuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Rusya'nın İran'daki savaşa dahil olup olmadığına ilişkin açıklamasında, "Bana göre İran konusunda sıkça adı geçen iki büyük ülke bu savaşa dahil olmuyor. Eğer dahil olurlarsa bu onlar için çok kötü olurdu. Kesinlikle çıkarlarına olmazdı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan askeri ve siyasi gerilimde Çin ve Rusya'nın tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile mayıs ayında Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirdiği görüşmeye değinerek, "Başkan Xi, yakın zamanda Pekin'de gerçekleştirdiğimiz görüşmede bana hiçbir şart altında İran'a silah sağlamayacaklarını veya satmayacaklarını söyledi. Bu açıklama, Çinli şirketleri de kapsıyordu. İlişkilerimizi göz önünde bulundurduğumda, kendisinin sözlerine güveniyorum. Ayrıca ona birçok iyilik yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya ile ilişkilere ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'a yönelik tutumuna da değinerek, "Aynı şekilde Başkan Putin de Ukrayna'da devam eden savaşa rağmen İran'a silah satmayacaklarını söyledi. Kendisi benim Ukrayna'ya değil, NATO ülkelerine silah sattığımın farkında. Onlar tam fiyat ödüyor ve söz konusu silahların nasıl dağıtıldığına ilişkin hiçbir fikrim yok" dedi.

Trump, "Bu nedenle bana göre İran konusunda sıkça adı geçen iki büyük ülke bu savaşa dahil olmuyor. Eğer dahil olurlarsa bu onlar için çok kötü olurdu. Kesinlikle çıkarlarına olmazdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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