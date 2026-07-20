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Trump: İran her ABD askeri öldürdüğünde bunun bedelini katbekat ödeyecek

Trump: İran her ABD askeri öldürdüğünde bunun bedelini katbekat ödeyecek Haber Videosunu İzle
Trump: İran her ABD askeri öldürdüğünde bunun bedelini katbekat ödeyecek
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ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırılarında ölen üç ABD askeri nedeniyle İran'ı tehdit etti. Trump, 'İran her ABD askeri öldürdüğünde bunun bedelini katbekat ödeyecek' dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın her ABD askeri öldürmesi durumunda bunun bedelini katbekat ödeyeceğini söyledi.
  • Trump'ın bu talimatı Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Daniel Caine ve tüm komutanlara iletildi.
  • İran saldırılarında Ürdün'de 2 ve Irak'ta 1 olmak üzere toplam 3 ABD askeri hayatını kaybetti.

Abd Başkanı Donald Trump, İran saldırıları sonucu ölen ABD askerleri üzerinden İran'ı tehdit ederek, "İran her ABD askeri öldürdüğünde bunun bedelini katbekat ödeyecek" ifadelerini kullandı.

"İRAN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerine devam ediyor. Trump, İran saldırıları sonucu ölen ABD askerleri üzerinden İran'ı hedef alarak, "İran her ABD askeri öldürdüğünde bunun bedelini katbekat ödeyecek. Bu talimat, Savunma Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Daniel Caine'e ve ordudaki tüm komutanlara iletildi" dedi.

TRUMP, ABD ASKERLERİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILACAK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın İran saldırılarında ölen 3 ABD askeri için düzenlenecek cenaze törenine katılacağını açıkladı. Leavitt, "Başkan Trump, yarın akşam Dover Hava Üssü'nde hayatını kaybeden kahraman askerlerimizin naaşlarının teslim alınacağı resmi törene katılacak. Başkan ve Beyaz Saray'daki tüm çalışanlar, askerlerimizin aileleri için dua ediyor" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta sonu İran'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle Ürdün'de 2 ve Irak'ta 1 ABD askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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