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Trump'ın Yardımcısı Adayı Vance Oyunu Kullandı

Trump'ın Yardımcısı Adayı Vance Oyunu Kullandı
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Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance, Cincinnati'de oy kullandı ve seçim hakkında iyimser açıklamalar yaptı.

Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance, Cincinnati şehrinde oyunu kullandı. Vance gazetecilere, "Umarım Başkan Trump ve benim için iyi geçer" dedi.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump ve Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris'in yarıştığı seçimlerde oy kullanma işlemleri sürüyor. Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance, yerel saatle 09.00 sıralarında Ohio eyaletine bağlı Cincinnati şehrinde oyunu kullandı. Vance daha sonra seçim merkezi dışında bekleyen gazetecilere açıklama yaparak, "Elbette ben ve eşim Donald Trump'a oy verdik" dedi.

Kendini iyi hissettiğini vurgulayan Vance, "Sonuçları öğrenene kadar asla bilemezsiniz ama bu yarış hakkında iyi hissediyorum. Umarım Başkan Trump ve benim için iyi geçer. Kazanmayı umuyoruz, ancak açıkçası kim kazanırsa kazansın ülkenin yarısı hayal kırıklığına uğrayacak" ifadelerini kullandı.

"Trump ve benim yapmaya çalıştığımız şey, Amerikalı dostlarımızın hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ülke inşa etmektir"

ABD'de var olan "çatlağı" iyileştirmenin en iyi yolunun, ülkeyi iyi yönetmeye çalışmak olduğunu kaydeden Başkan Yardımcısı Adayı Vance, "Amerikan halkı için elimizden geldiğince refah sağlamak ve ABD'li dostlarımıza, nasıl oy vermiş olursak olalım, temelde aynı takımda olduğumuzu hatırlatmaktır. Temelde Başkan Trump ve benim yapmaya çalıştığımız şey, Amerikalı dostlarımızın hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ülke inşa etmektir; bu, kime oy verdiklerinden bağımsız olarak tüm Amerikalı dostlarımız için geçerlidir. Kazanacağımızı düşünüyorum, gerçekten ama nihayetinde bu kararı seçmenler verecek" diye konuştu. - OHIO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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