Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

ABD basını, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Devrik İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi ile gizlice görüştüğünü iddia etti. Görüşmede İran'daki hükümet karşıtı protestoların ele alındığı belirtildi.

"WITKOFF, PEHLEVİ İLE GİZLİCE GÖRÜŞTÜ"

İran'da 28 Aralık'ta başladıktan sonra kısa sürede hükümet karşıtı protestolara ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ederken, ABD basını ortaya yeni bir iddia attı. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un geçtiğimiz hafta sonu Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi ile gizlice görüştüğü öne sürüldü. Haberlerde, görüşmede İran'da devam eden protestoların ele alındığı ifade edildi.

TRUMP, HENÜZ PEHLEVİ'YE DESTEK VERMİYOR

İran'da 1979 yılındaki İslam Devrimi sırasında tahttan indirilen Şah'ın oğlu Pehlevi, ABD'deki sürgünde muhalefet grubuna liderlik ediyor. Pehlevi, İran'da rejim değişikliği olması halinde "geçiş dönemi" lideri olarak göreve almak için girişimlerde bulunurken, Trump, henüz Pehlevi'ye destek vermiyor.

Öte yandan Kasım 2025'te yapılan ankette, İranlıların yaklaşık üçte biri Pehlevi'yi desteklediği diğer üçte birinin ise Pehlevi'ye şiddetle karşı çıktığı görüldü.

İRAN'DAKİ PROTESTO GÖSTERİLERİ

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.