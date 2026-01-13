Haberler

Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un geçtiğimiz hafta sonu Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi ile gizlice görüştüğünü iddia etti.

  • ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sürgündeki Rıza Pehlevi ile gizlice görüştü.
  • İran'da 28 Aralık 2025'te başlayan protestolarda 664 kişi hayatını kaybetti ve 10 bin 721 kişi gözaltına alındı.
  • Kasım 2025'te yapılan ankette, İranlıların yaklaşık üçte biri Rıza Pehlevi'yi destekledi.

ABD basını, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Devrik İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi ile gizlice görüştüğünü iddia etti. Görüşmede İran'daki hükümet karşıtı protestoların ele alındığı belirtildi.

"WITKOFF, PEHLEVİ İLE GİZLİCE GÖRÜŞTÜ"

İran'da 28 Aralık'ta başladıktan sonra kısa sürede hükümet karşıtı protestolara ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ederken, ABD basını ortaya yeni bir iddia attı. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un geçtiğimiz hafta sonu Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi ile gizlice görüştüğü öne sürüldü. Haberlerde, görüşmede İran'da devam eden protestoların ele alındığı ifade edildi.

Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

TRUMP, HENÜZ PEHLEVİ'YE DESTEK VERMİYOR

İran'da 1979 yılındaki İslam Devrimi sırasında tahttan indirilen Şah'ın oğlu Pehlevi, ABD'deki sürgünde muhalefet grubuna liderlik ediyor. Pehlevi, İran'da rejim değişikliği olması halinde "geçiş dönemi" lideri olarak göreve almak için girişimlerde bulunurken, Trump, henüz Pehlevi'ye destek vermiyor.

Öte yandan Kasım 2025'te yapılan ankette, İranlıların yaklaşık üçte biri Pehlevi'yi desteklediği diğer üçte birinin ise Pehlevi'ye şiddetle karşı çıktığı görüldü.

Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

İRAN'DAKİ PROTESTO GÖSTERİLERİ

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

İranlı dostlar gelmeyin bu oyuna!

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Adanalı:

İran da bi top beze gitti.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Gören gözler ispat istemez koskoca İran i seçme karpuz gibi seçerek elekten geçiriyorlar. Gelen gerçekten iyi mi olacak. Abd açık söylemlerle ülkeyi ne hale getirdi. 50 yıl geriye gitti iran..

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayatını Yaşa:

Bir islam rejim daha yıkıldı. Bravo medeniyete ilk adımlar atıldı tam ulaşmak için belki 200 yıl gerekebilir

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYaşar:

İran geriye gitse ne olur zaten 200 yıl geride yaşıyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den 3 yıllık imza
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi
Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi

Duyanlar şaşkın! Bunu kimse beklemiyordu
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Kur'an kursunda kan donduran cinayet
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den 3 yıllık imza
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi
Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi

Duyanlar şaşkın! Bunu kimse beklemiyordu