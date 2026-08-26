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Trump Suudi Nükleer Anlaşmasını Kongre'ye Gönderdi

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İngiliz haber ajansı Reuters’a göre ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ile sivil nükleer enerji konusunda Temmuz ayında varılan anlaşmayı incelenmesi için Kongre’ye gönderdi, ancak anlaşmanın Suudi Arabistan’ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi durumunda yürürlüğe gireceğini belirtti.

İngiliz haber ajansı Reuters'a göre ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ile sivil nükleer enerji konusunda Temmuz ayında varılan anlaşmayı incelenmesi için Kongre'ye gönderdi, ancak anlaşmanın Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi durumunda yürürlüğe gireceğini belirtti.

Reuters haber ajansı adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD şirketlerinin Suudi Arabistan'a sivil nükleer teknoloji ihraç etmesine imkan sağlayacak olan ve Temmuz ayında imzalanan anlaşmanın pazartesi günü Kongre'ye gönderildiği belirtildi. ABD'li yetkili, "Başkan'ın pozisyonu değişmedi. Anlaşma ancak Suudi Arabistan İbrahim Anlaşmalarına (İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi) katılırsa ilerleyecektir" dedi.

Habere göre söz konusu anlaşmanın incelenmek üzere bugün komitelere sunulması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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