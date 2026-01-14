Haberler

Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması başladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının başlandığını duyurdu. Witkoff, bu aşamanın silahsızlanma ve geçici Filistin yönetiminin kurulmasını içereceğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim yürürlüğe giren ateşkeste yeni aşamaya geçildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının başladığını duyurdu. Witkoff, "Bugün Başkan Trump adına, Gazze çatışmasını sona erdirmek için Başkan'ın 20 maddelik planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi olan "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin (NCAG)" kurulmasını, Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılmasını ve yeniden inşa süreçlerini kapsadığını belirterek, öncelikle tüm yetkisiz personelin silahsızlandırılmasına başlanacağını aktardı.

Hamas'ı tehdit eden Witkoff, "ABD, Hamas'ın rehinenin cenazesinin derhal iadesi de dahil olmak üzere yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini beklemektedir. Aksi takdirde bunun ciddi sonuçları olacaktır" dedi.

Türkiye'ye teşekkür

İlk aşamada bölgeye insani yardım girişlerinin sağlanmasının yanı sıra ölü ve sağ tüm rehineleri geri getirildiğini aktaran Witkoff, "Bugüne kadar kaydedilen tüm ilerlemeleri mümkün kılan vazgeçilmez arabuluculuk çabaları için Mısır, Türkiye ve Katar'a derin şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
