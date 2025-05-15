Trump'ın Orta Doğu Turunda Seyahat Planları Belirsizleşti

Trump'ın Orta Doğu Turunda Seyahat Planları Belirsizleşti
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ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temasları sırasında seyahat planlarının değişebileceğini ve varış noktasının henüz net olmadığını açıkladı. Trump, liderlerden gelen telefonlar nedeniyle güzergahın belirsiz olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi yarın ayrılacağız. Neredeyse varış noktamız belli değil, çünkü sürekli telefonlar alıyoruz; buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de temaslarına devam ediyor. Trump, Orta Doğu turunun ardından seyahat planlarında değişiklik olabileceğini belirterek, bazı liderlerden aldığı telefonlar nedeniyle güzergahın henüz netleşmediği sinyalini verdi. Trump, "Bildiğiniz gibi yarın ayrılacağız. Neredeyse varış noktamız belli değil, çünkü sürekli telefonlar alıyoruz; buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum" dedi.

Öte yandan Trump, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak olan müzakerelere katılabileceği sinyalini vermişti. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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