Trump'ın İran Saldırısına Kongre'den Destek Geldi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki üç nükleer tesise düzenlediği saldırı sonrası, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Çoğunluk Lideri Tom Emmer, operasyona destek verdiklerini açıkladı. Her iki lider, Trump'ın kararlılığını ve 'Önce Amerika' politikasını vurguladı. Kongre'de Cumhuriyetçilerden gelen destek artışı dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki üç nükleer tesise yönelik düzenlediği saldırı sonrası, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Çoğunluk Lideri Tom Emmer, operasyona destek veren açıklamalarda bulundu. Her iki lider de Trump'ın kararlılığını ve "Önce Amerika" politikasını vurguladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "İran'daki askeri operasyonlar, rakiplerimize ve müttefiklerimize Başkan Trump'ın söylediklerini kastettiğinin açık bir hatırlatıcısıdır. Başkan, İran liderine bir anlaşma yapmak için her fırsatı verdi, ancak İran nükleer silahsızlanma anlaşmasını reddetti" ifadelerini kullandı.

Johnson, bu operasyonun Trump'ın uzun süredir savunduğu "Önce Amerika" politikasının uygulamaya geçirildiğini gösterdiğini vurguladı.

Emmer: "Nükleer İran dünya için tehdittir"

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Tom Emmer ise Trump'ın Truth Social üzerinden yaptığı açıklamayı yeniden paylaşarak, "Şimdi barış zamanı" mesajını verdi. Emmer, "Nükleer bir İran, Orta Doğu ve dünya için bir tehdit oluşturuyordu. Başkan Trump, bu tehlikeli rejimin asla bir nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda tutarlıydı. O zaman haklıydı, bugün de haklı: Şimdi barış zamanı" ifadelerini kullandı.

Kongre'den Trump'a destek artıyor

Operasyonun ardından Cumhuriyetçi Parti'den gelen destek açıklamaları dikkat çekerken, Demokrat Parti cephesinden ise henüz resmi bir değerlendirme yapılmadı. Washington kulislerinde, Beyaz Saray'daki gece yarısı yapılacak ulusa sesleniş konuşmasının ardından Kongre'de kapsamlı bir tartışma sürecinin başlayabileceği yorumları yapılıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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