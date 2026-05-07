NBC News: "Trump, Özgürlük Projesini Suudi Arabistan'ın engelinin ardından durdurdu"

NBC News, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda "Özgürlük Projesi" adıyla başlattığı operasyonu, Suudi Arabistan'ın ABD uçaklarının hava sahasını veya üslerini kullanmasına izin vermeyeceğini bildirmesinin ardından durdurduğunu aktardı.

NBC News'ün adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump'ın pazar günü Hürmüz Boğazında bekleyen ticari gemilere eskort sağlamak amacıyla başlatacağını duyurduğu "Özgürlük Projesi" operasyonu, Körfez ülkesi Suudi Arabistan'ı kızdırdı. Trump'ın duyurusunun ardından Suudi Arabistan, operasyona katılmak amacıyla Riyad'ın güneydoğusundaki Prens Sultan Hava Üssü'nden ABD ordusunun uçak kaldırmasına veya Suudi Arabistan hava sahasından geçmesine izin vermeyeceğini ABD'ye bildirdi. Habere göre Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında gerçekleştirilen görüşmeden de sonuç çıkmadı ve bu durum Trump'ın Özgürlük Projesi'ni durdurmasına neden oldu. Suudi kaynak, Suudi Arabistan'ın, İran ve ABD arasında savaşı sona erdirmek için anlaşma yapılmasına aracılık eden Pakistan'ın yürüttüğü diplomatik çabaları desteklediğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer Körfez ülkelerinin de söz konusu operasyona hazırlıksız yakalandığı belirtildi. Beyaz Saray ise söz konusu operasyonun bazı Körfez ülkesi liderlerini hazırlıksız yakalamasıyla ilgili sorulan soruya verdiği cevapta, "Bölgesel müttefikler önceden bilgilendirildi" ifadesini kullandı. - WASHINGTON

