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Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız

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ABD Başkanı Donald Trump, ateşkeste henüz anlaşmayan Rusya lideri Putin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i hedef aldı. Trump, "Eğer iki taraftan biri bir şekilde işleri çok zorlaştırırsa, onlara diyeceğiz ki; siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız ve biz de bu işten vazgeçiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmayı "hızlı bir şekilde halletmek" istediklerini belirterek, "Bu anlaşmayı yapmak için gerçekten iyi bir şansımız var." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dr. Mehmet Öz'ün Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri Direktörü olarak yemin ettiği törenin ardından basın mensuplarının Rusya-Ukrayna Savaşı ve diğer konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

TRUMP: SİZ BUDALASINIZ, BERBAT İNSANLARSINIZ

Trump, şu ana kadar ateşkeste anlaşamayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e sert sözlerle yüklendi. İki lidere de hakaretler yağdıran Trump, "Eğer iki taraftan biri bir şekilde işleri çok zorlaştırırsa, onlara diyeceğiz ki; siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız ve biz de bu işten vazgeçiyoruz." dedi.

"HIZLICA BU SAVAŞIN BİTTİĞİNİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Rusya-Ukrayna anlaşmasının günler içinde tamamlanması, aksi halde ABD'nin "önüne bakacağı" yönündeki açıklamasını değerlendirdi. "Bunu hızlı bir şekilde halletmek istiyoruz, spesifik bir gün sayısı yok ama hızlıca bu savaşın bittiğini görmek istiyoruz. Rusya-Ukrayna görüşmeleri şu anda sonuca doğru yaklaşıyor. Bu anlaşmayı yapmak için gerçekten iyi bir şansımız var." diyen Trump, iki tarafın da anlaşmayı yapmak için adım atması gerektiği mesajını verdi.

"KİMSE BVENİMLE OYNAMIYOR"

ABD'nin Moskova ile Kiev'den beklentisinin ne olduğunu da söyleyen Trump, iki taraftan da barış anlaşması için bir "istek" görmesi gerektiğini ve bu isteği gördüğünü belirtti. Trump, "Rusya-Ukrayna görüşmelerinden ne olması halinde tamamen çekilebileceklerine" ilişkin soruya karşılık, "Şu anda bunu söylemek istemem. Biz bu savaşın sona erdiğini görmek istiyoruz." diye konuştu. ABD Başkanı, "Rusya sizinle oynuyor mu?" sorusuna ise "Kimse benimle oynamıyor." yanıtını verdi.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLMASINI ENGELLEMEK İÇİN BURADAYIM"

Öte yandan Trump, İran ile doğrudan görüşmelerde ne durumda olduklarına ilişkin soru üzerine, "Ben, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için buradayım." dedi. İran'ın gelişmesini istediğini ancak nükleer silaha sahip olamayacağını belirten Trump, "İran, nükleer silaha sahip olamaz; eğer nükleer silaha sahip olurlarsa, hepiniz çok mutsuz olacaksınız ve hayatınız büyük bir tehlike altında olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇİN İLE GÖRÜŞMELER İYİ GİDİYOR"

Diğer yandan Trump, Çin ile gümrük tarifeleri konusundaki görüşmelerin "gerçekten çok iyi" şekilde sürdüğünü dile getirdi. Trump'ın konuşmasına devam ettiği sırada Oval Ofis'te bulunan genç bir kadının baygınlık geçirerek yere düşmesi üzerine salonda bulunan basın mensuplarının dışarı çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: AA

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Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

ÜLKEMİN HER SOKAĞINDA PETROL KUYUSU OLSA BİZE YİNE FAKİRLİK SEFALET NASİP EDER BU ZİHNİYET

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

DÜNYADA YAŞAYAN EN BÜYÜK HIRSIZ KİM DESEM?

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Haber Yorumlarımehmet:

bence her konuda ülkesini düşünen bir lider. batmış abd yi çıkartmak için her şeyi yapıyor.

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Haber YorumlarıMr Camel:

Bu sözleri erdoğana dediğinde akp liler tepki göstermedi ama trump erdoğan övdüğünde sevındıler alkışladılar simdi akp abd mandası mı değil mi

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Haber YorumlarıEnes Keskin:

Yiyin birbirinizi arkanızdan kimse ağlamaz

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Haber YorumlarıHikmet Tan :

Bu nasıl siyasi üslup gerçekten aptallık ABD nin yönetimini ele almış

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Haber YorumlarıD:

Aynısını İsraile söylemezseniz berbat insanlarsınız.

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bay Trump bu savaş senin ve avrupanın aptallığı ve salak palyaco zelenski yi gaza getirmeniz sonucu başladı..beyaz sarayın karşısına parka bir pankart asılmış..oku bakim Trump efendi ne yazıyor..dünyanın en aptalı şimdi burada yaşıyor;))))

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Haber YorumlarıKALEM:

Silah tüccarı, savaşların bitmesini hiç bir zaman istemedin ki !

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