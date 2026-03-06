Trump, İç Güvenlik Bakanı Noem'i görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlik politikaları nedeniyle ağır eleştirilere hedef olan İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden alırken, bakanlık koltuğuna Oklahoma Senatörü Markwayne Mullin'i aday gösterdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı bir açıklamayla, göçmenlik politikaları nedeniyle ağır eleştirilere hedef olan ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in görevden alındığını duyurdu. Trump, "ABD'nin büyük Oklahoma eyaletinden son derece saygın Senatör Markwayne Mullin'in 31 Mart 2026 tarihinden itibaren ABD İç Güvenlik Bakanı olacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Mevcut Bakan Kristi Noem, çok iyi hizmet etti ve başta sınır güvenliği olmak üzere çok sayıda olağanüstü sonuç elde etti. Kendisi, Cumartesi günü Florida'nın Doral kentinde açıklayacağımız Batı Yarımküredeki yeni güvenlik girişimimiz 'Amerikalar Kalkanı' için Özel Temsilci olarak görevlendirilecek. Kristi'ye İç Güvenlik Bakanlığı'ndaki hizmetleri için teşekkür ediyorum" diye yazdı.

Mullin'den övgüyle bahsetti

Trump, sosyal medyadaki açıklamasında yeni İç Güvenlik Bakanı adayı Mullin'den bahsederken, "ABD Temsilciler Meclisi'nde 10 yıl ve Senato'da 3 yıl görev yapan Markwayne, 2016, 2020 ve 2024'te 77 ilçenin tamamını kazandığım Oklahoma'nın harika halkını temsil etme konusunda olağanüstü bir iş çıkardı. Bir 'Amerika'yı yeniden büyük yap' (MAGA) savaşçısı ve yenilmez bir eski profesyonel MMA dövüşçüsü olan Markwayne, insanlarla gerçekten iyi anlaşıyor. Kendisi, 'Önce Amerika' gündemimizi ilerletmek için gerekli bilgelik ve cesarete sahip bir isimdir" dedi.

Mullin'in Senato'daki tek Amerikan yerlisi olduğunu da ifade eden Trump, "Markwayne, sınırımızı güvende tutmak, göçmen suçlarını, katilleri ve diğer suçluların ülkemize yasa dışı yollardan girmesini durdurmak, yasadışı uyuşturucu belasına son vermek ve Amerika'yı yeniden güvenli yapmak için yorulmadan çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump'ın İç Güvenlik Bakanı adayı Mullin'in, Senato tarafından onaylanması gerekecek.

Noem'e yönelik sert eleştiriler

Söz konusu karar ile Kristi Noem, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde görevden ayrılan ilk bakan oldu. ABD Başkanı Trump'ın düzensiz göçmenlerin kitlesel olarak sınır dışı edilmelerine yönelik politikasının uygulanması sürecinde, bu uygulamaları protesto eden iki Amerikan vatandaşının federal görevliler tarafından öldürülmesi, Noem'e yönelik sert eleştirilere neden olmuştu.

Noem Kongre'de sorgulanmıştı

Noem'in görevden alınması, bakanın iki gün boyunca ABD Kongresi'nde hükümetin göçmenlik ve iç güvenlik politikalarına ilişkin olarak sorgulandığı oturumların ardından geldi.

Her yıl yasal statüsü olmayan bir milyon kişiyi yakalama, gözaltına alma ve sınır dışı etme hedefini benimseyen İç Güvenlik Bakanlığı'nın katı uygulamalarının yüzü olan Noem, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerine binlerce yeni memur alınmasına yönelik bir uygulama başlatmıştı.

Trump, ilk başkanlık döneminde beş farklı İç Güvenlik Bakanı ile çalışmış, bunların üçü geçici olarak görev yapmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı