ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulaması kararı hakkında yaptığı açıklamada, "Ne olacağını göreceğiz. Şu ana kadar böyle bir şey olmadı. Ama böyle bir durum ortaya çıkarsa gerekli önlemleri alacağız" dedi.
ABD Başkanı Trump, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulaması kararına ilişkin, henüz böyle bir durum olmadığını ancak olursa gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulaması kararı hakkında yaptığı açıklamada, "Ne olacağını göreceğiz. Şu ana kadar böyle bir şey olmadı. Ama böyle bir durum ortaya çıkarsa gerekli önlemleri alacağız" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı