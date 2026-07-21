ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulaması kararı hakkında yaptığı açıklamada, "Ne olacağını göreceğiz. Şu ana kadar böyle bir şey olmadı. Ama böyle bir durum ortaya çıkarsa gerekli önlemleri alacağız" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı