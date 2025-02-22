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Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı Görevden Aldı

Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı Görevden Aldı
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ABD Başkanı Donald Trump, Orgeneral Charles Brown'ı görevden alarak yerine Dan Caine'i aday gösterdi. Caine'in DEAŞ ile mücadeledeki başarılarına dikkat çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown'ı görevden aldığını ve yerine ABD Hava Kuvvetleri'nden korgeneral rütbesiyle emekli olan Dan Caine'i aday gösterdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown'ı görevden aldığını duyurdu. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, Brown'a ABD ordusuna 40 yılı aşkın süredir verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Brown'ın yerine ABD Hava Kuvvetleri'nden korgeneral rütbesiyle emekli olan Dan Caine'i aday gösterdiğini kaydeden Trump, "General Caine yetenekli bir pilot, ulusal güvenlik uzmanı, başarılı bir girişimci ve önemli kurumlar arası ve özel operasyon deneyimlerine sahip bir savaşçı" dedi.

"Biden tarafından terfi ettirilmedi"

Caine'in terör örgütü DEAŞ ile mücadelede gösterdiği başarılara dikkat çeken Trump, "General Caine, Genelkurmay Başkanlığı'nda görev yapmak için oldukça nitelikli ve saygı duyulan biri olmasına rağmen Joe Biden tarafından terfi ettirilmedi" ifadelerini kullandı. Caine ile birlikte ABD ordusunun güç yoluyla barışı yeniden tesis edeceğini vurgulayan Trump, Caine'in "Amerika'yı en önde tutarak ABD ordusunu yeniden inşa edeceğini" ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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