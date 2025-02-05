Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Başka Ülkelere Taşınması Fikrini Tekrarladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Gazzelileri başka ülkelere taşıma fikrini tekrarlayarak, "İnsanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırladı. Görüşmenin başında Netanyahu ile birlikte basına açıklamalarda bulunan Trump, Netanyahu da dahil herkesin barış talep ettiğini belirterek, "Çok karmaşık insanlarla uğraşıyoruz, ancak bir anlaşma kesinlikle yapılabilir" dedi. Gazzelileri başka ülkelere taşıma fikrini tekrarlayan Trump, Ürdün ve Mısır'ın Filistinlileri kabul edebileceğini söyledi. "Biliyorum, kabul etmeyeceklerini söylüyorlar. Ben kabul edeceklerini söylüyorum ama diğer ülkelerin de kabul edeceğini düşünüyorum" diyen Trump, "Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bence Gazze onlar için çok şanssızdı. Cehennem gibi yaşadılar. Cehennemde yaşıyormuş gibi yaşadılar. Gazze insanların yaşayabileceği bir yer değil ve geri dönmek istemelerinin tek nedeni, buna kuvvetle inanıyorum, başka alternatiflerinin olmaması" ifadelerini kullandı.

"Yeni bölgeler inşa edilebilir"

Güvenli bir alternatifleri olduğu takdirde Gazzelilerin bölgeye dönmek istemeyeceği iddiasını yineleyen Trump, "Bu yüzden diğer insanların, çok zengin ülkelerin sağladığı büyük miktardaki parayla bunları inşa edebiliriz" önerisinde bulundu. Başka ülkelerde Gazzelilerin yaşaması için yeni bölgeler inşa edilebileceğini söyleyen Trump, "Ürdün olabilir, Mısır olabilir, başka ülkeler olabilir. Dört, beş veya altı bölge inşa edebilirsiniz. Tek bir bölge olmak zorunda değil. Ancak belirli bölgeleri alıp gerçekten kaliteli konutlar inşa edersiniz, güzel bir kasaba gibi, yaşayabilecekleri ve ölmeyecekleri bir yer gibi" ifadelerini kullandı.

"Aynı şey tekrar olacak"

Gazze'nin ölüm ve yıkımın yeri olduğunu savunan Trump, "Aynı şey tekrar olacak. Bu yüzden geri dönmek istemeyecekleri bir şey yapabileceğimizi umuyorum. Kim geri dönmek ister ki? Sadece ölüm ve yıkım yaşadılar" dedi. Gazze'nin insanlar için "çok tehlikeli" olduğunu kaydeden Trump, "Oraya kimse gidemez. Çok tehlikeli. Kimse orada olmak istemez. Savaşçılar orada olmak istemez. Askerler orada olmak istemez. İnsanların geri dönmesini nasıl sağlarsınız?" diye sordu.

Netanyahu: "Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını deneyeceğiz"

Netanyahu ise Hamas karşısındaki hedeflerinin değişmediğini belirterek, "Tüm rehineleri kurtarmak ve Gazze'nin İsrail için asla bir tehdit oluşturmamasını sağlamak gibi tüm savaş hedeflerimize ulaşmayı istiyorum" dedi. Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasının ikinci aşamasına ulaşma konusunda ne kadar iyimser olduğu sorulan Netanyahu, "Deneyeceğiz" yanıtını verdi. "Burada konuşacağımız şeylerden biri de bu" diyen Netanyahu, "İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri birlikte çalıştığında, Başkan Trump ve ben birlikte çalıştığımızda, şans çok artıyor" ifadelerini kullandı.

İlklerin görüşmesi

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılmasının ardından ilk yurtdışı seyahatini ABD'ye yapan Netanyahu, aynı zamanda Trump'ın göreve gelmesinin ardından ağırladığı ilk lider oldu. - WASHINGTON