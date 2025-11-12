Haberler

Trump, Epstein İddialarını Tuzağa Benzetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein'in kendisiyle ilgili e-postalarının yayınlanmasının ardından Demokratları suçladı. Trump, Demokratların hükümetin kapanmasını gizlemek için Epstein aldatmacasını gündeme getirdiğini savundu ve e-postaları 'tuzak' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partili siyasetçiler tarafından, cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein'in kendisi hakkındaki e-postaları yayınlamasının ardından, "Demokratlar, Jeffrey Epstein aldatmacasını tekrar gündeme getirmeye çalışıyorlar çünkü hükümetin kapanması ve diğer birçok konuda ne kadar başarısız olduklarını gizlemek için her şeyi yaparlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partili siyasetçilerin, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in kendisiyle ilgili e-postaları yayınlamasına cevap verdi. Trump, "Demokratlar, Jeffrey Epstein aldatmacasını tekrar gündeme getirmeye çalışıyorlar çünkü hükümetin kapanması ve diğer birçok konuda ne kadar başarısız olduklarını gizlemek için her şeyi yaparlar" dedi.

Söz konusu paylaşımları "tuzak" olarak nitelendiren Trump, "Sadece çok kötü ya da aptal bir Cumhuriyetçi bu tuzağa düşer. Demokratlar, ülkemizi acımasızca kapatarak ve aynı zamanda birçok kişiyi riske atarak ülkemize 1,5 trilyon dolarlık zarar verdiler ve bunun bedelini ödemeliler. Dikkatimizi, Epstein veya başka herhangi bir konuya çekmemeliyiz ve bu konuyla ilgilenen tüm Cumhuriyetçiler, yalnızca ülkemizi açmaya ve Demokratların neden olduğu büyük hasarı düzeltmeye odaklanmalıdır" dedi.

Epstein'in Trump'a ilişkin e-postaları

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi tarafından incelenen Epstein'e ait 23 bin belge arasında yer alan ve Demokratlar tarafından ifşa edilen 2 Nisan 2011 tarihli bir e-postada Epstein'in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'e, Trump'ın e-postadaki ismi sansürlenen biriyle saatlerce vakit geçirdiğini yazdığı ortaya çıktı. İfşa edilen e-postada Epstein'in, sevgilisine hitaben, "Henüz havlamamış köpeğin Trump olduğunu fark etmeni isterim. (İsmi sansürlenen kişi) onunla (Trump) birlikte evimde saatlerce vakit geçirdi. Ama ondan tek bir kez bile söz edilmedi" diye yazdığı görüldü. Maxwell, aynı gün Epstein'e, "Ben de bu konu hakkında düşünüyordum" diye cevap verdi.

Trump'ın Epstein'in evinde birlikte vakit geçirdiği kişinin ismi sansürlenirken, Demokratlar söz konusu kişiden "kurban" olarak bahsetti.

Epstein, 2019 senesindeki ABD'li gazeteci ve yazar Michael Wolff'a gönderdiği bir e-postada ise Trump'a ilişkin olarak, "Tabii ki kızlar hakkında bilgisi vardı. Zira Ghisliane'den durmasını istemişti" diye yazdı ortaya çıktı.

Epstein davası

ABD'li milyarder Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklanmıştı. Epstein'in tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar ettiği açıklanmıştı. Fuhuş ağı oluşturarak kız çocuklarına tuzak kuran Epstein'in oyuncular, siyasetçiler gibi dünyaca ünlü isimlerle olan bağlantısı dünya genelinde büyük tepki çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Epstein'in cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı yaptığından haberdar olduğu iddialarını şiddetle reddetmişti. Trump, Epstein ile bir dönem arkadaş olduklarını fakat daha sonra aralarının bozulduğunu söylemişti.

Epstein'in İngiliz sevgilisi Ghislaine Maxwell ise Epstein ile birlikte hareket ederek reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa zorlamak da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Epstein skandalının ismi en iyi bilinen kurbanlarından Virginia Giuffre ise kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, 17 yaşındayken insan kaçakçılığı kurbanı olduğunu ve Epstein tarafından cinsel istismar amacıyla aralarında İngiliz kraliyet ailesinden Prens Andrew'un da bulunduğu yüksek nüfuzlu insanlara gönderildiğini iddia etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçakta sis perdesini aralayabilir! Türkiye'ye getirildi
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti

Duayen sanatçı doğum gününde hayata veda etti
Kağıthane'de bir binada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'un göbeğinde patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan otizmli öğrenciyi suçladılar

Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan öğrenciyi suçladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Çankırı'da halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti

Halı yıkama dükkanında korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili kritik görüşme
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 gencin akıbeti belli oldu
Şehit astsubayın annesine vasiyeti yürekleri yaktı

Şehit astsubayın annesine vasiyeti yürekleri yaktı
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...

Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.