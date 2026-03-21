Trump: '(İran) Diyalog kurabiliriz ama ateşkes yapmak istemiyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin olarak, "Diyalog kurabiliriz ama ateşkes yapmak istemiyorum. Karşı tarafı yerle bir ederken ateşkes yapmazsınız" ifadelerini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'nda deniz ticaretinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin, "Boğaz'da iyi iş çıkarıyoruz. Ancak Çin dahil olmak üzere boğazı kullanan ülkelerin devreye girmesi iyi olurdu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan Florida eyaletine hareketi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, İran'da üç kişinin idam edilmesi ve buna tepkisinin ne olacağına ilişkin bir soruya cevabında, "Onlara gerçekten çok şiddetli darbeler indiriyoruz. Bundan daha şiddetli olabilir mi bilmiyorum. Bunlar korkunç insanlar. Ama şaşırmadım. Protesto ettikleri için üç genci idam ettiler" şeklinde konuştu.

ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere eşlik ederek koruma sağlama planı olup olmadığına ilişkin bir soruya Trump, " Hürmüz Boğazı'nı biz kullanmıyoruz. ABD burayı kullanmıyor ve ihtiyacı yok. Özellikle Avrupa'nın, Kore'nin Japonya'nın, Çin'in ve daha birçok başkasının ihtiyacı var. Bu nedenle de özellikle onların biraz daha müdahil olmaları gerekiyor" dedi.

Trump, "Boğaz'da iyi iş çıkarıyoruz. Ancak Çin dahil olmak üzere boğazı kullanan ülkelerin devreye girmesi iyi olurdu. Çin, enerjisinin yüzde 90'ını buradan sağlıyor. Japonya, enerjisinin yüzde 95'ini buradan sağlıyor. Bu ülkelerin devreye girmesi iyi olur" şeklinde konuştu.

ABD savaşı sona erdirdiğinde İsrail'in de savaşı bitirmeye hazır olup olmayacağı sorusuna Trump, "İsrail ile ilişkimiz çok iyi. Öyle olacağını düşünüyorum. Aşağı yukarı aynı şeyleri istiyoruz. Peki ne istiyoruz biliyor musunuz? Her ikimiz de zafer istiyoruz" şekline cevap verdi.

İran'daki savaşın askeri olarak kazanıldığı açıklamasıyla neyi kastettiği şeklinde bir soruya cevabında Trump, "Bence kazandık. Donanmalarını, hava kuvvetlerini etkisiz hale getirdik. Hava savunmalarını imha ettik. Her şeyi yerle bir ettik. Serbestçe hareket ediyoruz. Askeri açıdan bakıldığında yaptıkları tek şey boğazı tıkamak. Ama askeri açıdan bitmiş durumdalar" dedi.

Hürmüz Boğazı'nı açmanın basit bir askeri manevra olduğu açıklamasıyla neyi kastettiği sorusuna Trump, "Bu basit bir askeri manevra. Nispeten güvenli. Ama çok fazla yardıma ihtiyacımız var, yeni gemilere ve hacme ihtiyacımız var. NATO bize yardımcı olabilir ama şimdiye kadar bunu yapacak cesareti ortaya koyamadılar. Başkaları da yardımcı olabilir. Hürmüz Boğazı belli bir noktada kendiliğinden açılacak. Biz hastalıklı bir grup düşmanı yendik" şeklinde cevap verdi.

Orta Doğu'da ateşkes ihtimaline ilişkin bir soruya Trump, "Diyalog kurabiliriz ama ateşkes yapmak istemiyorum. Karşı tarafı yerle bir ederken ateşkes yapmazsınız" dedi.

ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın Avrupalı müttefiklerin Hürmüz Boğazı konusundaki tavrının ardından ABD'nin İspanya ve Almanya'daki üslerinin gerekliliğini gözden geçirmesi gerektiği yönündeki açıklamasına yorumu sorulan Trump, "Bence bu konuda haklı" cevabını verdi. Trump, "Bence NATO çok geriledi çünkü gerekeni yapmadılar. Yani, boğaz konusunda yardımcı olmaları gerekirdi. Enerjilerinin büyük bir kısmını Hürmüz Boğazı'ndan alıyorlar. Eğer bunu bir dönem büyük bir NATO destekçisi olan Lindsey Graham söylediyse, bu önemlidir" dedi.

Trump, NATO destekçisi olan birçok Kongre üyesinin NATO'nun hiçbir şey yapmamış olması konusunda öfkeli olduğunu söyledi.

Trump, İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu'nun" Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine etkisi ve bir sonraki müzakere turunun ne zaman yapılacağı sorusuna, "Görüşmeler neredeyse her gün yapılıyor. Çok ilerleme kaydediyoruz" ifadeleriyle cevap verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı