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Trump: "60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir geçiş ücreti uygulanmayacak"

Trump: '60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir geçiş ücreti uygulanmayacak'
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 60 günlük ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti alınmayacağını, anlaşma sağlanamazsa yalnızca ABD'nin ücret talep edebileceğini açıkladı. Bu açıklama, İran'ın boğazı kapattığını duyurmasının ardından geldi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran ile yürürlükteki 60 günlük ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını vurgularken, bu süreçte bir anlaşmanın tamamlanamaması halinde yalnızca ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alabileceğini savundu.

Abd Başkanı Donald Trump, ABD-İran arasında İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeler öncesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile imzalanan mutabakat zaptı kapsamındaki 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir geçiş ücreti uygulanmayacağını belirtti. ABD Başkanı, 60 günlük sürenin sona ermesinin ardından da anlaşmanın tamamlanamaması halinde, ABD tarafından ve ABD adına uygulanmadığı sürece boğazdan geçişlerde herhangi bir ücret alınmayacağını ifade etti.

Trump, "Ateşkes kapsamındaki 60 gün süresince Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir geçiş ücreti uygulanmayacak ve 60 günlük sürenin sona ermesinin ardından da, anlaşmanın tamamlanamaması halinde ABD tarafından ve ABD adına uygulanmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir geçiş ücreti alınmayacak" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD tarafından talep edilebilecek herhangi bir geçiş ücretinin, "Orta Doğu ülkelerinin 'koruyucusu' olarak verilen hizmetlerin geçmiş, mevcut ve gelecekteki maliyetlerinin karşılanması amacıyla" alınacağını savundu.

İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıklamıştı

ABD Başkanı'nın bu açıklaması, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürerek taraflar arasındaki mutabakat zaptının ihlal edildiğini belirtmesinin ardından geldi. İran ordusu, söz konusu ihlal nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığı açıklamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak

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