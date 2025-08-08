Trump, Aliyev ve Paşinyan'dan Üçlü Mutabakat Zaptı

Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Beyaz Saray'da bir araya gelerek uluslararası barış ve refah için üçlü mutabakat zaptı imzaladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı ağırladı. Liderler Başkan Trump ile yaptıkları ikili görüşmelerin ardından, Oval Ofis'te bir araya geldi. Taraflar gerçekleştirilen görüşmede, "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası" olarak adlandırılan rota için üçlü mutabakat zaptı imzaladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
