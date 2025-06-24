Trump'a Rutte'den Tebrik Mesajı: Tarihi Bir Başarı

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, "Hiçbir ABD Başkanının on yıllardır başaramadığı bir şeyi başaracaksın" ifadelerini kullandığı tebrik mesajını ekran görüntüsü paylaşarak ifşa etti.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün ve yarın Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için ABD'den yola çıktı. Trump, yolculuğu sırasında sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ekran görüntüsü alarak yayımladı. Rutte, ABD Başkanına gönderdiği mesajda, "Sayın Başkan, değerli Donald, İran'daki kesin ve sıra dışı, kimsenin cesaret edemeyeceği seçimini tebrik ediyor ve teşekkürlerimi iletiyorum. Bu hepimizi daha güvenli kıldı. Şu an Lahey'de imza atacağınız başka bir büyük başarıya doğru yol alıyorsun" dedi.

"Kolay olmadı ama diğerlerini de ikna ettik"

Rutte, mesajında ayrıca NATO Zirvesi'ndeki gündemin ana maddelerinden biri olan savunma harcamalarına ilişkin, "Kolay olmadı ama diğerlerini de (NATO üyelerini) yüzde 5 konusunda imza atmaya ikna edebildik. Donald, hepimizi ABD, Avrupa ve dünya tarihi için önemli bir dönüm noktasına getirdin. Hiçbir ABD Başkanının on yıllardır başaramadığı bir şeyi başaracaksın. Avrupa girmesi gereken büyük bir ödemenin altına girecek ve bu sizin kazancınız olacak" ifadelerine yer verdi.

Rutte, Trump'a Hollanda Kral ve Kraliçesi'nin ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ve eşleri için düzenlenecek akşam yemeğinde görüşme dileklerini iletti. - WASHINGTON