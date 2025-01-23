Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"Trafikte işlenen suçların yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik de caydırıcı önlemler alacağız" diyen Erdoğan, "Saldırı amacıyla araçlarından inen sürücülerin ehliyetlerine el konulması dahil müstakil yaptırımlar uygulanacak. Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarına dönük cezaları önemli ölçüde ağırlaştırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Bolu Kartalkaya'daki yangında vefat eden 78 vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum. Aynı yangında yaralanan 51 vatandaşımızdan tedavileri devam eden 10 kardeşimize acil şifalar niyaz ediyorum. Türk milleti adına karar veren yargı makamının itibarına halel gelmemesi ve toplumun adalete olan inancının sarsılmaması bizim çok önemlidir. Göreve geldiğimizden bu yana bu konuya hassasiyet gösterdik. Çok sayıda adımlar attık. Bizler adaleti mülkün temeli olarak gören bir geleneğin mirasçıyız.

"KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"

Hukuk karşısında kendini dokunulmazlık görenler şun bilmeli ki hiç kimse hukukun üstünde değildir. Bazı insanların hukuk önünde ayrıcalığa sahip olduğu günler artık geride kaldık. Suç işleyenler kim olursa olsun yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vermek zorundadır.

"KİMSE YARGI CAMİAMIZA PARMAK SALLAYAMAZ"

Dolayısıyla kimse yargı mensuplarını tehdit edemez, yargı camiamıza parmak sallayamaz. Geçmişte yargı mensuplarını terör saldırılarında kaybetmiş bir ülke olarak. Yargı mensuplarının veya ailelerinin hedef gösterilmesini asla tasvip etmiyoruz. Bu ülkenin ana muhalefet partisi de olsanız hukuk insanlarına tehditler savuramazsınız. Buna biz de yargımız da izin vermez. Herkesten sakin ve dürüst bir tutum beklediğimizi hatırlamak istiyoruz.

"YENİ ANAYASA ÇALIŞMAMIZA HIZ VERECEĞİZ"

Yargı Reformu Stratejisi'nin ilk amacı kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılmasıdır. Sivil ve yeni bir anayasa çalışmamıza hız vereceğiz. Yeni insan hakları eylem planı ile hak ve özgürlüklerin daha etkin korunmasını sağlayacağız. İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltecek yeni hak arama yollarını tahkim edeceğiz. Mahkum sürede yargılanma hakkının temini için mahkemeler teşkilatının organizasyon yapısını tekrar tanzim edeceğiz. İhtiyaç duyulan yerlerde yeni mahkemeler kuracağız. Bazı mahkemelerin heyet halinde çalışmalarını temin edeceğiz.

"YENİ İHTİSAS MAHKEMELERİ KURULACAK"

Önümüzdeki dönemde hakimlerimiz meslek hayatları boyunca hukuk veya ceza hakimi olarak sınıflandırılacak, dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacaktır. Savunmanın güçlendirilmesi ve avukatların adli süreçlere daha etkin katılabilmesi için avukatlık kanunu güncellemeyi hedefliyoruz.

NOTER YARDIMCILIĞI GELİYOR

Noter yardımcılığını sisteme kazandıracağız. Hakim ve savcı yardımcılığı sürecini yeniden yapılandıracağız.

"DURUŞMALAR 2 AYDAN FAZLA ERTELENEMEYECEK"

Yeni düzenlemelerle duruşmaların 2 aydan fazla ertelenmemesini ve bazı uyuşmazlıkların da duruşma yapılmaksızın çözülmesini sağlayacağız. Çevre, sağlık, sigorta, trafik ve iş kazalarından kaynaklanan dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak. İfade, basın özgürlüğü, kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin standartları yükseltecek, yeni hak arama yollarını çeşitli tedbirlerle tahkim edeceğiz.

BUNU YAPANIN EHLİYETİNE EL KONULACAK

Saldırı amacıyla araçlarından inen sürücülerin ehliyetlerine el konulması dahil müstakil yaptırımlar uygulanacak. Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarına dönük cezaları önemli ölçüde ağırlaştırıyoruz. Uzlaştırma kurumunun verimliliğini artıracağız. Lekelenmeme hakkı kapsamında adli sicil sistemini yeniden yapılandıracağız. Çocukların adli süreçlerde korunmasına yönelik mekanizmaları daha da güçlendireceğiz. Ceza infaz ve denetimli serbestlik sisteminin yönetim kapasitesini genişleteceğiz.