Bakan Varank'a memleketi Trabzon'da beklemediği tepki: Ekmek 8 lira, unun çuvalı 500 lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da Meydan Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada konuşma yapan Varank gündeme dair dikkat çeken ifadeler kullandı. NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin istediğini aldığını belirten Varank, Türkiye'deki enflasyon sorununu da değindi.

"NATO'YA YENİ ÜYE OLMADIK"

Bakan Varank, "Biz, dediğim gibi; NATO'ya yeni üye olmadık. Neden bizden önceki iktidarlar bu iradeyi gösteremiyorlardı. Neden bizden önce bu ülkeyi yönetenler bu duruşu gösterip NATO'da istediğini alıp, ülkelerine dönemiyorlardı. İşte burada dert sahibi olmak lazım." dedi.

"BU ÜLKEYİ HAK ETTİĞİ YERE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Varan şöyle konuştu: "Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin derdini sırtlandığını biliyoruz. Bu ülkeyi bir yerlere getirebilmek için ne mücadeleler verdiğini biliyoruz. Biz de onların çalışma arkadaşları olarak ve siz değerli hemşerilerimizle birlikte ona yardımcı olmaya bu ülkeyi hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz ve Allah'ın izniyle de çalışmaya devam edeceğiz, sizlerle birlikte."

"EKMEK 8 LİRA OLDU, NASIL OLACAK BU?"

Varank, konuşmasına "Yeter ki Trabzon bizim arkamızda dimdik dursun. Trabzonlu hemşerilerimiz bizim arkamızda dimdik dursun. Bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz biz buna yürekten inanıyoruz" sözleri ile devam ederken, bir yurttaş; "Ekmek 8 lira, unun çuvalı 500 lira oldu. Nasıl olacak bu?" diye bağırdı. Varank, "Evet, evet. Değerli kardeşlerim. Sıkıntılarımızın olduğunun farkındayız" dedi. Bu sırada Varank, yurttaşa müdahale edenlere de "Elleme, elleme tamam. Kalsın orada. Kalsın, kalsın" sözleri ile seslendi.

"BİR FİYAT ARTIŞI SORUNU YAŞIYORUZ"

Varank sözlerini şöyle sürdürdü: "Değerli kardeşlerim. Bundan iki kabine toplantısı önce Sayın Cumhurbaşkanımız bizi topladı. Dedi ki, 'değerli arkadaşlar evet bir fiyat artışı sorunu yaşıyoruz ama şu anda özellikle sabit gelirlilerle ilgili vatandaşımızın sıkıntısı var.' Dedi ki biz vatandaşlarımızı enflasyona ezdiremeyiz."

ANKA / Politika