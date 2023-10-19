Trabzon Barosu İsrail'in Gazze'deki Hastaneye Saldırısını Kınadı

ESRA NUR PERVAN

Trabzon Barosu üyeleri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, "İsrail Devleti tarafından gerçekleştirilen ve soykırıma dönüşen insanlık dışı bu eylemleri Trabzon Barosu olarak şiddetle kınıyor, uluslararası toplumu, savaş suçlularının cezalandırılması ve insan haklarını esas alan bir barışı tesis etmek için ivedilikle harekete geçmeye davet ediyoruz" dedi.

Trabzon Barosu üyeleri Trabzon Adliyesi önünde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, yaptığı açıklamada uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.

"İSRAİL DEVLETİ TÜM EVRENSEL HUKUK KURALLARINI HİÇE SAYMIŞTIR"

Duygu Keleş Aydın açıklamasında şunları söyledi:

"7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail ve Filistin arasında devam eden ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan çatışmalar, tüm Orta Doğu'ya yayılma tehdidi taşıyan bir savaşa dönüşmüştür. O günden bu yana, İsrail Devleti'nin tüm evrensel hukuk kurallarını hiçe sayarak gerçekleştirmiş olduğu saldırılar giderek şiddetini arttırmış, Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünün ihlalinin ötesinde, Filistin halkının can ve mal güvenliğini tümüyle ortadan kaldıracak bir boyuta ulaşmıştır. İsrail'in insanlık suçu oluşturan eylemlerinin son halkası olarak 17 Ekim günü, Gazze'deki bir hastane bombalanmış ve sonucunda yüzlerce masum insan hayatını kaybetmiştir. İsrail devleti, bu saldırısı ile taraf olduğu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni, bağlayıcı BM Güvenlik Konseyi kararlarını, savaş bölgelerinde ve işgal altında yaşayan sivilleri korumayı taahhüt eden 1949 tarihli Cenevre Sözleşmelerini ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni açıkça ihlal etmiştir.

"BİR HASTANENİN HEDEF ALINMASI NE HUKUKA NE DE VİCDANA SIĞAR"

Söz konusu metinlerde savaş esnasında dahi sivil bölgelerin hedef alınamayacağı açıkça belirtilmiş olmasına rağmen; çoğunlukla hasta, yaşlı, kadın ve çocukların bulunduğu bir hastanenin hedef alınması ne hukuka ne de vicdana sığması mümkün olmayan bir katliamdır. Tüm savaş hukuku kuralları hiçe sayılarak bir hastanenin hedef alınmış olması açıkça suç oluşturmakta ve uluslararası ceza hukukuna göre yargılamayı gerektirmektedir. Dahası 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nde, soykırım; 'ulusal, etnik veya dini bir grubu tamamen ya da kısmen yok etme niyeti' olarak tanımlanmış olup; İsrail'in Filistinliler'i Gazze'den tümüyle çıkarmak için giriştiği eylemler de açıkça savaş suçu ve soykırımdır. İsrail Devleti tarafından gerçekleştirilen ve soykırıma dönüşen insanlık dışı bu eylemleri Trabzon Barosu olarak şiddetle kınıyor, uluslararası toplumu, savaş suçlularının cezalandırılması ve insan haklarını esas alan bir barışı tesis etmek için ivedilikle harekete geçmeye davet ediyoruz."