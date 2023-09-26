Tosya'da DEAŞ Bağlantılı 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde durdurulan araçta terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde durdurulan araçta terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri'nce DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde operasyon düzenlendi. Durdurulan bir araçta terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.