Toroslar Belediyesi'nden Atatürk Anma Töreni

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde düzenlenen törenle andı.

Belediye personeli ve çevredeki vatandaşların, belediyenin ana hizmet binası önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andığı törene, çocuklar da katılım gösterdi. Atatürk büstü önünde zabıta ekiplerinin araçlarının sirenleriyle başlayan anma töreni, saatler 09.05'i gösterdiğinde iki dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile devam etti.

Siren seslerinin duyulması ile birlikte araç sürücüleri de araçlarından inerek saygı duruşuna eşlik ederken, belediye önündeki bayraklar da İstiklal Marşı okunurken yarıya indirildi. - MERSİN