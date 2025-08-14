'Toplu Efe' krizi burada patlak vermiş! Özgür Özel'in tavrına dikkat

AK Parti'ye geçmesi beklenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu krizinin daha eskiye dayandığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tüm belediye başkanlarını Ankara topladığı 10 Temmuz'daki toplantıda Çerçioğlu'nun elini sıkmadığı görüldü. Görüntülerde 'Topuklu Efe'nin ne yapacağını bilemediği görüldü.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve üç ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılması CHP'de krize neden oldu.

CHP lideri Özgür Özel CHP'den AK Parti'ye geçecek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi. Özel, "Bu Topuklu Efe diye haksız unvanlar verdiğimiz kişi bunlardan korkarmış. Ya hapse atılacaksın ya AKP'ye katılacaksın, demişler. Aydın'da Nazilli Belediyesi İYİ Parti'den AKP'ye geçince 'O oylar Millet İttifakı'na verildi. Haram olsun' demişti. Ey topuklayan efe, o oylar CHP'ye verildi. Yazıklar olsun. Haram zıkkım olsun." tepkisini gösterdi.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NU PAS GEÇTİ

Çerçioğlu günlerdir sessizliğini korurken 10 Temmuz'da çekilen bir görüntü Çerçioğlu krizinin daha eskiye dayandığını ortaya çıkardı. 1 ay önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Genel Merkezi'nde yaptığı Belediye Başkanları Toplantısı'nda ön saftaki tüm belediye başkanları ile tek tek tokalaşırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu kasıtlı olarak pas geçtiği görüldü. Özlem Çerçioğlu'nun yaşadığı şok karşısında ne yapacağını bilemediği dikkatlerden kaçmadı.

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıfxqmpk6y8b:

topukları çoktan yağlamış zilli

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme56
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Chp de kadın siyasetçi olmak çok zor mesela hiç bir zaman Cumhurbaşkanı adaylığını konuşulmaz genel başkan olma ihtimalin yok.. Reis değer veriyor diye mecburen onlar da bir iki tane vekillik başkanlık veriyor

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSahi:

Özgür çok edepsizsin. Toplumda tapılacak hareket değil. Bir de kendi partinden bayan. Sonra suçlu başkası

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet yılmaz:

iyi yapmış bunlara ulu orta bu hareketler daha sevimli

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıATİL LA:

Şereften en çok bahsedenler ! Şerefsizlerdir.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
