Tokat'ta MHP'den iki kişinin parti ile ilişkisi kesildi

"Ömer Halisdemir Caddesi" kararı sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'nde belediye meclisinde bulunan iki kişinin parti ile ilişkisi kesildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Tokat İl başkanlığı, Sulusaray belediye meclisinin "Ömer Halisdemir Caddesi" kararı ve Tokat Valiliğinin kararı iptal etmesi üzerine Sulusaray belediye meclisinde bulunan iki üyenin parti ile olan bağlantısını kesti. Milliyetçi Hareket Partisi Tokat İl başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tokat İli Sulusaray İlçe Belediyesi tarafından "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ne ilişkin olarak şehidimizin isminin yerine söz konusu caddeye başka bir isim verilmesine" ilişkin alınan karar bugün birçok basın yayın kuruluşunda yer almış ve kamu vicdanını yaralamıştır. Bu talihsiz karar her ne kadar Tokat Valiliği'nin Kamu vicdanını yaralayan ve asla kabul edilmesi 07.10.2023 tarihli ve 36364 sayılı kararı uyarınca iptal edilmiş olsa da; mümkün olmayan bu kararda başka belediye meclis üyeleriyle birlikte imzası bulunan Sulusaray Belediyesi'nin MHP'li iki belediye meclis üyesinin partimizle ilişkilerinin kesilmesine ve istifalarının istenilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamanın devamında, "Şehit Ömer Halisdemir, millet vicdanında sarsılmaz bir makama sahip olup; hiçbir kudret 15 Temmuz İhanet teşebbüs karşısında, milletimiz uğruna şehadete yürüyen memleket evlatlarının bayraklaşmış ismi Ömer Halisdemir'i milletin yüreğinden silemeyecektir. Bu vesileyle, bütün şehitlerimize birkez daha Allah'tan rahmet diliyor, milletimizin birlik ve beraberliği uğruna aynı azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. - TOKAT