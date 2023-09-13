Tokat'ta Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu

Tokat il Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, çok sayıda doldurulmuş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda, 14 bin 680 adet içi doldurulmuş makaron, 25 Kg kıyılmış kaçak tütün ve 495 adet kesilmiş bandrol bulundu.

Tokat'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda doldurulmuş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

Tokat il Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekiplerince geçtiğimiz gün yapılan operasyonda, 14 bin 680 adet içi doldurulmuş makaron, 25 Kg kıyılmış kaçak tütün, 495 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanmıştır. - TOKAT