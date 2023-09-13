Tokat'ta düğünde havaya ateş edenlere adli işlem başlatıldı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, düğün merasiminde havaya ateş eden 7 kişiyi sosyal medya üzerinden tespit ederek adli işlem başlattı. Operasyon sonucunda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Tokat'ta düğünde havaya ateş edip sosyal medya da paylaşan 7 kişiye adli işlem başlatıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca düğün, bayram, asker uğurlama gibi kutlama ve etkinlikler esnasında ateşli silahla havaya ateş açılması ve sonrasında meydana gelebilecek üzücü olayların önlenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Erbaa ilçesi Akça köyünde düğün merasiminde vatandaşların havaya ateş ettiklerinin görüntüsünü sosyal medya hesaplarından tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Geçtiğimiz gün 7 farklı adreste 7 şüpheli şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda, 4 adet tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, bin 621 adet tabanca mermisi ele geçirilmiş, konu ile ilgili 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - TOKAT